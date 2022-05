Lozano torna in Messico: visita a sorpresa alla sua ex squadra! (Di venerdì 20 maggio 2022) Non è certo stata una stagione fortunata per Hirving Lozano, ala messicana del Napoli. L’ex PSV ha giocato più di 35 partite in realtà in campionato, ma spesso da subentrato. 5 gol e 5 assist in campionato e un gol in Europa League. Vari infortuni, più o meno gravi, hanno minato la sua continuità. Uno di questi, quello dello scorso febbraio in nazionale, lo ha costretto ad una prematura fine della stagione. L’attaccante è per questo motivo tornato in Messico, dove si opererà alla spalla. Lozano Pachuca (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP via Getty Images) Il Chucky ha approfittato del viaggio per andare a fare visita alla sua vecchia squadra, il Pachuca. Cresciuto nelle loro giovanili, esordì in prima squadra, con gol decisivo, nel ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Non è certo stata una stagione fortunata per Hirving, ala messicana del Napoli. L’ex PSV ha giocato più di 35 partite in realtà in campionato, ma spesso da subentrato. 5 gol e 5 assist in campionato e un gol in Europa League. Vari infortuni, più o meno gravi, hanno minato la sua continuità. Uno di questi, quello dello scorso febbraio in nazionale, lo ha costretto ad una prematura fine della stagione. L’attaccante è per questo motivoto in, dove si opereràspPachuca (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP via Getty Images) Il Chucky ha approfittato del viaggio per andare a faresua vecchia squadra, il Pachuca. Cresciuto nelle loro giovanili, esordì in prima squadra, con gol decisivo, nel ...

