La squadra realizza un record imbattibile | nessuno ci era mai riuscito

(Di venerdì 20 maggio 2022) In Sudamerica è ancora possibile sognare grandi imprese, ecco dunque perché di recente si è potuto assistere a un vero e trionfo dello sport. Per poter far parte delle grandi realtà che sono state in grado di segnare momenti determinanti nella storia bisogna saper soffrire per tanti anni per poi diventare parte integrante dell’élite assoluta, ed è quello che è successo all’Atletico Mineiro con i brasiliani che hanno potuto a tutti gli effetti elevarsi come una delle squadre migliori di tutto il Continente dopo anni bui. Festa tifosi (LaPresse)In Sudamerica si vedono ancora oggi dei clamorosi ribaltoni al vertice, permettendo così allo sport di poter ancora sognare grandi traguardi e grandi successi anche per quelle squadre che magari nella propria storia non sono state in grado di godere di tante stagioni al vertice. Si tratta infatti di un caso molto simile con l’Atletico Mineiro, con ...