Il Vaiolo delle Scimmie non deve farci paura (Di venerdì 20 maggio 2022) «Il Monkey Pox o Vaiolo delle Scimmie è un virus conosciuto da molto tempo e che saltuariamente può essere trasmesso all’uomo causando una malattia non grave che in genere evolve verso la guarigione». Tranquillizzare, sembra la parola d'ordine su questa nuova malattia comparsa in Italia. E cosi commenta senza allarmismi Nicola DeCaro Professore ordinario di malattie infettive degli animali e direttore del dipartimento Di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. Le cronache ci dicono che salgono a tre i casi confermati in Italia e sono tutti in carico all'Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I due registrati oggi sono collegati al caso zero arrivato nella capitale dopo un soggiorno alle Canarie. Altri casi sono stati registrati in Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Madrid che ha già 23 casi sospetti ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) «Il Monkey Pox oè un virus conosciuto da molto tempo e che saltuariamente può essere trasmesso all’uomo causando una malattia non grave che in genere evolve verso la guarigione». Tranquillizzare, sembra la parola d'ordine su questa nuova malattia comparsa in Italia. E cosi commenta senza allarmismi Nicola DeCaro Professore ordinario di malattie infettive degli animali e direttore del dipartimento Di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. Le cronache ci dicono che salgono a tre i casi confermati in Italia e sono tutti in carico all'Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I due registrati oggi sono collegati al caso zero arrivato nella capitale dopo un soggiorno alle Canarie. Altri casi sono stati registrati in Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Madrid che ha già 23 casi sospetti ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - lxcreziaa : covid 19 vs il vaiolo delle scimmie the ultimate battle - cottonyongie : RT @ivanburatti: Lo schifo che si sente sul vaiolo delle scimmie e la diffusione tramite “rapporti omosessuali”. Un passo indietro di 40 an… -