Giorgio Chiellini: il gorilla, la Juventus e la Nazionale. Il calciatore che studia da manager (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo 17 anni Giorgio Chiellini lascia il calcio e la sua Juventus. Il 37enne difensore centrale ha vinto nove Scudetti e cinque Coppa Italia da quando è arrivato dalla Fiorentina nel 2005. Dopo l’ultima partita di Coppa Italia, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. Chiellini ha detto: “Ho fatto tutto il possibile, spero di aver lasciato qualcosa“. La sua carriera calcistica è iniziata Livorno – dove cresce nel settore giovanile – per passare per un breve periodo alla Fiorentina, pPrima dell’epopea bianconera. Ritenuto uno dei migliori difensori della sua generazione, nel 2005 arriva alla Juventus che non lascerà più. Con la Vecchia Signora conquista record su record, nove ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo 17 annilascia il calcio e la sua. Il 37enne difensore centrale ha vinto nove Scudetti e cinque Coppa Italia da quando è arrivato dalla Fiorentina nel 2005. Dopo l’ultima partita di Coppa Italia, il capitano dellaha parlato ai microfoni dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Inter.ha detto: “Ho fatto tutto il possibile, spero di aver lasciato qualcosa“. La sua carriera calcistica è iniziata Livorno – dove cresce nel settore giovanile – per passare per un breve periodo alla Fiorentina, pPrima dell’epopea bianconera. Ritenuto uno dei migliori difensori della sua generazione, nel 2005 arriva allache non lascerà più. Con la Vecchia Signora conquista record su record, nove ...

Advertising

CBSSportsGolazo : Juventus say goodbye to Giorgio Chiellini ???? - Asabob20 : È stato un privilegio Giorgio giocare con te, uno dei migliori giocatori e una grande persona. Mi hai aiutato a div… - juventusfc : 17' | Giorgio @chiellini lascia il campo, sostituito da @mdeligt_04. Ovazione dell'Allianz Stadium. Applausi da tu… - passepartout_69 : Con tutto il rispetto, altroché Dybala...orgoglioso di te Giorgio Chiellini ?????? - anna_dell2 : RT @juvinsight: Per il ruolo di difensore centrale mancino post Giorgio #Chiellini, oltre a Benoit #Badiashile del #Monaco che costerebbe t… -