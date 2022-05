Festival di Cannes 2022 | Julia Roberts vs Anne Hataway Chi è la reginetta di stile?

Advertising

Eurosport_IT : Matteo Berrettini al Festival di Cannes ??? - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - WeCinema : Proprio al Festival di Cannes il suo ultimo 'Mad Max: Fury Road' aveva scatenato grande entusiasmo! Ora, quel foll… - PunisherQ68 : RT @Mche10024327: Poster ufficiale del Festival di Cannes 2022 !! Non sanno più come dirvelo ?? - truthTusco : RT @ibis787: E' drogato fino al midollo.....una rovina per il suo popolo. Volodymyr Zelensky, 'amo l'odore del napalm'. Francesi sconcertat… -

Una attivista francese del collettivo SCUM si è introdotta sul red carpet del film di George Miller, Three thousand years of longing, questa sera aldi. Nuda e imbrattata di vernice sul corpo con i colori della bandiera ucraina protestava contro la violenza sessuale contro le donne in Ucraina. Sul petto e sulla pancia aveva la ...Se questa sera Beatrice Valli affascina come una sirena sul red carpet di2022 , sotto braccio al suo Marco Fantini , non è certo l'unica influencer alla ...ad aver preso parte al, ...Nella terza serata della 75esima edizione del Festival di Cannes sul red carpet è arrivato il turno di Three Thousands Years of Longing di George Miller.Un thriller che mescola religione, politica e spionaggio, rielaborando le eredità del cinema americano della paranoia politica degli anni Settanta, e quella europea del cinema civile. Con l'Egitto con ...