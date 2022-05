Federico, chi è il nuovo corteggiatore di Veronica a Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Veronica, la nuova tronista, che dopo aver portato in esterna Fernando si sta concentrando su Federico, un giovane corteggiatore. Chi è Federico di Uomini e Donne Non abbiamo molte informazioni su Federico, anche perché d’altra parte queste sono davvero le prime esterne della tronista Veronica, ma sappiamo che ha 25 anni, un anno in meno di Veronica. I due sono usciti insieme: lui si è presentato vestito da idraulico, proprio perché lei, scherzando, nel video di presentazione, aveva detto di aspettare il ‘famoso Mimmo l’idraulico’. Poi, si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio, la nuova tronista, che dopo aver portato in esterna Fernando si sta concentrando su, un giovane. Chi èdiNon abbiamo molte informazioni su, anche perché d’altra parte queste sono davvero le prime esterne della tronista, ma sappiamo che ha 25 anni, un anno in meno di. I due sono usciti insieme: lui si è presentato vestito da idraulico, proprio perché lei, scherzando, nel video di presentazione, aveva detto di aspettare il ‘famoso Mimmo l’idraulico’. Poi, si è ...

Advertising

machemefregaame : RT @BettaninManuela: #uominiedonne bravo Federico. Veronica non ti merita comunque. È troppo superficiale. E guarda solo chi è superficiale… - BettaninManuela : #uominiedonne bravo Federico. Veronica non ti merita comunque. È troppo superficiale. E guarda solo chi è superfici… - CouchPotato7 : Federico si mette in discussione quando in realtà tra loro due chi dovrebbe farlo non è di certo lui #uominiedonne - izzi_federico : Ma cosa vi lamentate di #redbird santo dio che non sapete neanche chi sono. Anche io preferivo gli arabi, ma second… - PalliCaponera : @LookInThyHeart_ Mi hai fatto pensare a Federico Aldrovandi e alla sua tragica morte. Ogni anno il 25 settembre lo ricordo a chi posso. -