Ed Sheeran diventa papà per la seconda volta: l’annuncio (Di venerdì 20 maggio 2022) Ed Sheeran padre una seconda volta Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono diventati genitori per la seconda volta. Hanno dato il benvenuto alla loro bambina. Lo ha annunciato proprio il cantante tramite il suo profilo Instagram: “Voglio farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo totalmente innamorati di lei e siamo al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 20 maggio 2022) Edpadre unaEde la moglie Cherry Seaborn sonoti genitori per la. Hanno dato il benvenuto alla loro bambina. Lo ha annunciato proprio il cantante tramite il suo profilo Instagram: “Voglio farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo totalmente innamorati di lei e siamo al L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

stylesun__ : RT @callmebyourjade: Ma oggi c’è la luna piena? No perché tra Rihanna che partorisce ed Ed Sheeran che diventa padre per la seconda volta,… - 4ragazzi1D : RT @callmebyourjade: Ma oggi c’è la luna piena? No perché tra Rihanna che partorisce ed Ed Sheeran che diventa padre per la seconda volta,… - inziamitrust : Ed sheeran che diventa papà lo stesso giorno in cui esce il disco di harry?? - riscaldinii : RT @callmebyourjade: Ma oggi c’è la luna piena? No perché tra Rihanna che partorisce ed Ed Sheeran che diventa padre per la seconda volta,… - Gaia65866697 : RT @callmebyourjade: Ma oggi c’è la luna piena? No perché tra Rihanna che partorisce ed Ed Sheeran che diventa padre per la seconda volta,… -