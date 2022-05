Draghi evita la trappola grillina: nodo armi solo sfiorato (Di venerdì 20 maggio 2022) L'esito è stato inversamente proporzionale all'attesa. L'informativa di Mario Draghi in Parlamento sullo stato del conflitto in Ucraina, richiesta a gran voce dai 5 stelle, alla fine non ha prodotto quegli scossoni che qualcuno si sarebbe aspettato. Probabilmente perché a volere così è stato lo stesso premier, che - per evitare fibrillazioni in una maggioranza già sull'orlo della crisi - ha preparato un resoconto scarno, letto in meno di trenta minuti, con pochissime pause «chiama applauso» e nessuna concessione alla retorica. Di fronte, una platea poco partecipe e per nulla numerosa: sia a Palazzo Madama che a Montecitorio mancavano circa un terzo dei parlamentari. E tra i senatori a marcare visita c'erano tre nomi «eccellenti»: Vito Petrocelli, Gianluca Ferrara ed Ettore Licheri. Ovvero i tre protagonisti grillini del pasticcio sulla commissione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) L'esito è stato inversamente proporzionale all'attesa. L'informativa di Marioin Parlamento sullo stato del conflitto in Ucraina, richiesta a gran voce dai 5 stelle, alla fine non ha prodotto quegli scossoni che qualcuno si sarebbe aspettato. Probabilmente perché a volere così è stato lo stesso premier, che - perre fibrillazioni in una maggioranza già sull'orlo della crisi - ha preparato un resoconto scarno, letto in meno di trenta minuti, con pochissime pause «chiama applauso» e nessuna concessione alla retorica. Di fronte, una platea poco partecipe e per nulla numerosa: sia a Palazzo Madama che a Montecitorio mancavano circa un terzo dei parlamentari. E tra i senatori a marcare visita c'erano tre nomi «eccellenti»: Vito Petrocelli, Gianluca Ferrara ed Ettore Licheri. Ovvero i tre protagonisti grillini del pasticcio sulla commissione ...

