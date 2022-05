Chanel pubblica un meme contro Cristiano Malgioglio e non lo segue su Instagram

(Di venerdì 20 maggio 2022) La cantanteospite di una trasmissione televisiva spagnola, ha confessato di esserci rimasta male per il commento fatto danei suoi confronti durante l’Eurovision Song Contest. Quel “è Jennifer Lopez del discount” proprio non le è piaciuto. Per questo motivole ha fatto le sue scusemente facendole pure recapitare

Advertising

StraNotizie : Chanel pubblica un meme contro Malgioglio e non ricambia il suo follow su Instagram - BITCHYFit : Chanel pubblica un meme contro Malgioglio e non ricambia il suo follow su Instagram - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: Chanel pubblica la versione Dancebreak di 'SloMo' ?????? #Eurovision #ESC2022 #ESCIta #Chanelazo - ESCitanews : Chanel pubblica la versione Dancebreak di 'SloMo' ?????? #Eurovision #ESC2022 #ESCIta #Chanelazo - Maryjo164 : @Nila_dreamer @ndunde2 @casasola_89 @RaiUno Vabbè lui tifava Italia com'è giusto che sia. Poi l'unico che voleva er… -

non ricambia il follow di Malgioglio Alla zia Malgy sono sicuramente fischiate le orecchie. Nel dubbio il gesto di pace non è stato ricambiato dache non ha riseguito Cristiano su ...Leggi anche > Cristiano Malgioglio e la gaffe controTerrero: 'Discount di J. Lo'. Arrivano le scuse (e le rose) VIDEO Sul nuovo numero del settimanale 'Chi'una lunga lettera di una ...Cristiano Malgioglio chiude la polemica nata dopo i giudizi tranchant nei confronti della rappresentante della Spagna all'Eurovision 2022 di Torino ...“Sapevi della polemica per le parole del cantante italiano”, ha chiesto la giornalista spagnola alla cantante di SloMo ...