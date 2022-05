Camera | al banco della presidenza spunta ‘l’on Paperinik’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Paperinik onorevole per una mattina? Di certo oggi si è trovato -ovviamente ‘in effigie’- a far compagnia, durante la seduta d’aula, sulal vice presidente Fabio Rampelli che in mattinata aveva ricevuto il fumettista Fabio Celoni, disegnatore del celeberrimo personaggio creato da Elisa Penna, Guido Martina e Giovan Battista Carpi. E’ lo stesso deputato di Fdi, destinatario del disegno appositamente realizzato, a rivelarlo sul suo profilo Facebook, in un post dal titolo “Presiedere in compagnia di Paperinik”. “In un periodo difficile, per molti drammatico, una pennellata di leggerezza non guasta. Oggi -scrive Rampelli- è venuto a trovarmi, insieme all’amico barlettano Oronzo Cilli, Fabio Celoni, disegnatore di Paperinik. Ecco la sua opera, con dedica, ...