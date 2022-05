Calcio | Psg | Pochettino ' Non conosco decisione Mbappè'

(Di venerdì 20 maggio 2022) "Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto" PARIGI (FRANCIA) - "Nonladi, è una cosa personale, che riguarda Kylian e la società. Ho delle informazioni ma non spetta a me ...

Advertising

capuanogio : Pare che alla fine #Mbappe si sia convinto a rinnovare con il #PSG invece ci andare al #RealMadrid. Pare che a conv… - Playardita : @sandogat74 Esatto, una terribile brutta copia dei contratti NFL con bonus alla firma. Sono incredulo per un'operaz… - The_Sandokan : RT @repubblica: Mbappé resta al Psg: rinnovo vicino, sorpasso al Real Madrid - repubblica : Mbappé resta al Psg: rinnovo vicino, sorpasso al Real Madrid - SportRepubblica : Mbappé resta al Psg: rinnovo vicino, sorpasso al Real Madrid -

Angel è comunque un grandissimo giocatore, molto professionale, è qui da sette anni ed è uno dei migliori giocatori nella storia del". - foto LivePhotoSport - . glb/red 20 - Mag - 22 14:14 20 ...Invece ilora è in pole per trattenere il suo gioiello: alla base non ci sarebbero solo motivazioni economiche (a Kylian sarebbe stato offerto un ricchissimo biennale, soprattutto per essere l'...'Il mio futuro Ho ancora un anno di contratto' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Non conosco la decisione di Mbappè, è una cosa personale, ...Appuntamento alle ore 11, anche se tutto sembra già scritto: il fuoriclasse classe 1998, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovrebbe lasciare Parigi e firmare con il Real Madrid Una decis ...