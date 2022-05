Cafu: «Il Milan sta facendo un miracolo. Theo? Sta facendo quel che avrei fatto io» (Di venerdì 20 maggio 2022) Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Cafu ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Se consideriamo da dove è partito, con quali elementi e con quali avversari, dobbiamo per forza sostenere che per il Milan questo sarebbe lo scudetto più bello. Si tratterebbe di un successo costruito nel tempo, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Pioli ha saputo lavorare sul gruppo, sui giocatori, li ha portati a migliorare il loro rendimento e ha nascosto qualche inevitabile lacuna con l’entusiasmo. È stato un po’ psicologo, un po’ padre di famiglia, ma soprattutto si è dimostrato un grande allenatore, ecco perché merita di entrare tra i tecnici vincenti sulla panchina di questo grandissimo club. Quando ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), ex terzino del, ha parlato della stagione dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sportha parlato dia La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Se consideriamo da dove è partito, con quali elementi e con quali avversari, dobbiamo per forza sostenere che per ilquesto sarebbe lo scudetto più bello. Si tratterebbe di un successo costruito nel tempo, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Pioli ha saputo lavorare sul gruppo, sui giocatori, li ha portati a migliorare il loro rendimento e ha nascosto qualche inevitabile lacuna con l’entusiasmo. È stato un po’ psicologo, un po’ padre di famiglia, ma soprattutto si è dimostrato un grande allenatore, ecco perché merita di entrare tra i tecnici vincenti sulla panchina di questo grandissimo club. Quando ...

Advertising

la_rossonera : ??? Cafu: 'Sarebbe lo Scudetto più bello del Milan: ecco perché'?? #SempreMilan #Milan - PianetaMilan : .@officialcafu a @Gazzetta_it: “@acmilan, sarebbe lo #Scudetto più bello. Spero che arrivi” - #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Cafu: 'Pioli psicologo, padre e grande allenatore. Theo spinge come... Cafu': L'ex terzino del Milan Marcos Cafù, v… - gilnar76 : Cafu: «#Milan, scudetto sarebbe capolavoro. Mi rivedo in Theo Hernandez» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MilanWorldForum : Cafù, Crespo, Zac, Oddo, Galli e co... sul Milan Le dichiarazioni -) -