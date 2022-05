Bel tempo con temperature ancora in aumento

(Di venerdì 20 maggio 2022) E siamo alle porte di un nuovo weekend di questo maggio anomalo: Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci ragguaglia sulche farà a Bergamo e in Lombardia. ANALISI GENERALE Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italia fino al nord Europa e garantiràstabile ed estivo sulla regione Padano-alpina fino al week-end. Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi e un calo termico di qualche grado. Venerdì 20 maggio 2022Previsto: Di notte e durante la giornata cielo poco nuvoloso o velato con frequenti passaggi di nubi a media ed alta quota; non sono attese precipitazioni. Dal pomeriggio su Valchiavenna, Valtellina ed Orobie bresciano-bergamasche poco nuvoloso o in parte nuvoloso ...

Advertising

sulsitodisimone : 06:30 Temp. 15,7°C App. 15,1°C Umid. 71% Pioggia/Rain 0,0 mm 0,0 mmh Vento/wind 3,6 Kmh E F1 Max 5,0 Kmh Press. 10… - omicronecronom : RT @NoemiFrere: Che bel tempo a Roma ?? - sulsitodisimone : 06:00 Temp. 15,7°C App. 15,0°C Umid. 69% Pioggia/Rain 0,0 mm 0,0 mmh Vento/wind 5,0 Kmh NE F1 Max 5,0 Kmh Press. 1… - shark202077 : RT @NoemiFrere: Che bel tempo a Roma ?? - sulsitodisimone : 05:30 Temp. 15,7°C App. 14,8°C Umid. 67% Pioggia/Rain 0,0 mm 0,0 mmh Vento/wind 3,6 Kmh NE F1 Max 5,0 Kmh Press. 1… -

... Mattia Malaspina (Milan) che aveva fatto il suo esordio nel secondodella prima gara e ... Assistenti, Maximilian Weiss (AUT) e Luka Pušic (CRO); IV Uomo, Dario(CRO) Ammoniti: Bruno, ...Simile a "hold 'em o fold 'em" questo nuovo card game promette di far passare unpo' diagli appassionati dei supereroi più famosi del mondo. Nel frattempo, continuiamo a sperare in un...Previsioni meteo per il 20/05/2022, Lurisia. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperature comprese tra 14 e 26°C ...Gli sposi non si abbandonano alle follie, ma sono pronti a chiedere un finanziamento per una cerimonia senza rinunce ...