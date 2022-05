Agente Jorginho: “Napoli o Juve? Il calciatore ha una priorità (Di venerdì 20 maggio 2022) Jorge Santos, procuratore di Jorginho, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito al calciomercato e al futuro del suo cliente: Quale futuro per Jorginho?“Lui ha ancora un anno di contratto coi Blues, la priorità è il rinnovo. Al momento però il Chelsea non può operare sul mercato per le questioni derivanti dalla cessione di Abramovich, quindi ci rivedremo con la società per discuterne”. Ha confessato Santos. Santos Jorginho CalciomercatoLa verità sulla Juventus: è interessata al calciatore ex Napoli? Il ragazzo è in una fase calante della carriera?“Jorginho ha ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Jorge Santos, procuratore di, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito al calciomercato e al futuro del suo cliente: Quale futuro per?“Lui ha ancora un anno di contratto coi Blues, laè il rinnovo. Al momento però il Chelsea non può operare sul mercato per le questioni derivanti dalla cessione di Abramovich, quindi ci rivedremo con la società per discuterne”. Ha confessato Santos. SantosCalciomercatoLa verità sullantus: è interessata alex? Il ragazzo è in una fase calante della carriera?“ha ...

