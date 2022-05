Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 18:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno kickoff Rita in Ucraina in apertura la Russia è pronta a riprendere i colloqui quando chiede se si dichiara pronto a farlo l’ho detto il viceministro degli Esteri Russo il vice comandante portavoce del Reggimento azov” avrei lasciato l’acciaieria ieri sera lo scrivono canali telegram filogovernativi russi riportando le parole ti vorrei portare inviato al fronte ma sto tornando che non ci sono altre conferme 10 civili sono morti inclusi due bambini e sono rimasti feriti in due città della Regione Ucraina di Donetsk e nei bombardamenti dell’esercito Russo di ieri e oggi 3 morti ci sono due bambini le forze dimostrano poi continuate a bombardare ieri sera la regione carina di Suni adesso è lungo il confine con la Russia Mosca vuole annullare anche gli studenti e dei territori occupati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno kickoff Rita in Ucraina in apertura la Russia è pronta a riprendere i colloqui quando chiede se si dichiara pronto a farlo l’ho detto il viceministro degli Esteri Russo il vice comandante portavoce del Reggimento azov” avrei lasciato l’acciaieria ieri sera lo scrivono canali telegram filogovernativi russi riportando le parole ti vorrei portare inviato al fronte ma sto tornando che non ci sono altre conferme 10 civili sono morti inclusi due bambini e sono rimasti feriti in due città della Regione Ucraina di Donetsk e nei bombardamenti dell’esercito Russo di ieri e oggi 3 morti ci sono due bambini le forze dimostrano poi continuate a bombardare ieri sera la regione carina di Suni adesso è lungo il confine con la Russia Mosca vuole annullare anche gli studenti e dei territori occupati ...

