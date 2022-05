Ucraina | Draghi “Fare ripartire il prima possibile i negoziati”

(Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per evitare che la crisi umanitaria continui ad aggravarsi dobbiamo raggiungere ilun cessate il fuoco e farcon forza i, è la posizione dell’Italia ed è un’aspirazione europea che ho condiviso con il presidente Biden e i leader politici del Congresso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell’informativa, in Senato, sul conflitto tra Russia e. “In questi incontri ho riscontrato un apprezzamento per la solidità della posizione italiana fermamente ancorata nel campo transatlantico e nell’Unione Europea”, ha aggiunto.“Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione sulla Russia attraverso le sanzioni e dobbiamo portare Mosca al tavolo dei”, ha sottolineato il ...

