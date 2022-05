Stretta dell’Oklahoma sull’aborto | approvato il ddl più duro degli Usa Harris | «Donne attaccate da legislatori estremisti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022) Continua lasui diritti civili negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ihannoin via definitiva il disegno di legge contro l’aborto più severo d’America. Il provvedimento, ispirato alla legge del Texas, vieta quasi tutti i casi di aborto, salvo per emergenza medica, stupro o incesto, e permette ai cittadini di poter citare in giudizio chi consente o aiuta lea interrompere la gravidanza dopo sei settimane. Il testo della norma ora passa nelle mani del governatore repubblicano, Kevin Stitt. Quest’ultimo non ha mai nascosto le sue posizioni antiabortiste e favorevoli a punire chi faccia ricorso all’interruzione di gravidanza. Il progetto di legge è già il secondonegli ultimi mesi dalla legislatura ...