Sanità: da Europa a Usa crescono casi vaiolo scimmie, anche contagi locali (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Uk, Portogallo, Usa, Spagna. E ora Italia. crescono i casi di vaiolo delle scimmie in Europa e nel mondo, e non sono più tutti legati a viaggi in aree a rischio come la Nigeria. Se una spia d'allarme si era accesa il 7 maggio con un primo caso importato segnalato dal Regno Unito, il 13-14 maggio nuova segnalazione sempre dal territorio britannico: altri 2 casi (e un altro probabile, secondo quanto riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità) sono stati identificati fra persone della stessa famiglia, ma "senza una storia recente di viaggi e nessun contatto con il caso segnalato il 7 maggio", fa il punto anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. "Altri 4 casi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Uk, Portogallo, Usa, Spagna. E ora Italia.didelleine nel mondo, e non sono più tutti legati a viaggi in aree a rischio come la Nigeria. Se una spia d'allarme si era accesa il 7 maggio con un primo caso importato segnalato dal Regno Unito, il 13-14 maggio nuova segnalazione sempre dal territorio britannico: altri 2(e un altro probabile, secondo quanto riporta l'Organizzazione mondiale della) sono stati identificati fra persone della stessa famiglia, ma "senza una storia recente di viaggi e nessun contatto con il caso segnalato il 7 maggio", fa il puntoil Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. "Altri 4...

Artemis72105153 : RT @Massi_Fantini84: C'è un'infezione che inizia a preoccupare gli organi di sanità a livello mondiale e che si trasmette da uomo a uomo.… - MiaomiaoCh : RT @Massi_Fantini84: C'è un'infezione che inizia a preoccupare gli organi di sanità a livello mondiale e che si trasmette da uomo a uomo.… - Massi_Fantini84 : C'è un'infezione che inizia a preoccupare gli organi di sanità a livello mondiale e che si trasmette da uomo a uom… - ltonino64 : RT @LuigiIvanV: Domanda: In europa (Svezia e Finlandia compresi) sono mesi che nessuno usa mascherine, alcuni paesi non hanno neppure fatto… - LuigiIvanV : Domanda: In europa (Svezia e Finlandia compresi) sono mesi che nessuno usa mascherine, alcuni paesi non hanno neppu… -