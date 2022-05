Salone del libro e Nitto ATP Finals: un binomio da premio (Di giovedì 19 maggio 2022) La partnership tra i due grandi eventi internazionali organizzati a Torino prevede anche che l’annuncio del vincitore del nuovo premio letteratura sportiva Gianni Mura avvenga in novembre durante il grande torneo con gli otto migliori tennisti del mondo Leggi su federtennis (Di giovedì 19 maggio 2022) La partnership tra i due grandi eventi internazionali organizzati a Torino prevede anche che l’annuncio del vincitore del nuovoletteratura sportiva Gianni Mura avvenga in novembre durante il grande torneo con gli otto migliori tennisti del mondo

Advertising

francescacheeks : Per una settimana ho scritto solo di Eurovision e Juve, direi dunque di ricordarvi che cosa succede prossimamente ??… - StampaTorino : Code e festa al Lingotto: via al Salone del libro dei record, il più grande e vivibile di sempre - intesasanpaolo : ?? Al via oggi fino al 23 maggio la XXXIV edizione del @SalonedelLibro di cui siamo Main Partner con Cuori selvaggi:… - franconemarisa : RT @Dimsuonosoft: Lo stand del @MinisteroDifesa al Salone del Libro di Torino, molto frequentato dai giovani @_Carabinieri_ @ItalianAirForc… - Fraskic : RT @barbarajerkov: Nel giorno in cui apre il Salone del libro, Save the children fa sapere che il 51% dei 15enni italiani è incapace di com… -