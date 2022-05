Nessuno vuole la crisi E il governo procede (Di giovedì 19 maggio 2022) Dl aiuti, nella Gazzetta ufficiale il bonus 200 euro. E la Camera approva la fiducia... L'aiuto varato dal governo contro il caro vita andrà a oltre la metá degli italiani. È la novità principale del ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 19 maggio 2022) Dl aiuti, nella Gazzetta ufficiale il bonus 200 euro. E la Camera approva la fiducia... L'aiuto varato dalcontro il caro vita andrà a oltre la metá degli italiani. È la novità principale del ...

Advertising

marcoconterio : ?????? L'agente di #Arthur della #Juventus a Repubblica: 'Era stato preso per un calcio diverso, Allegri vuole due m… - lorexsk : voglio andare ad esplorare posti più strani diroccati e abbandonati troppo ma porcodio nessuno vuole - AntonioSaviotti : @Cartabiancarai3 nessuno vuole invadere nessuno. putin a parte. fattuale - GiusyBertolo : RT @Teacherwhocare: La tragedia di #LAquila non è stata la prima notizia in nessuno dei TG che ho visto. Prima si è parlato di guerra, di E… - Arianna18886149 : Perché a lei di far capire che è una donna libera di fare ciò che vuole senza che nessuno si intrometta le interes… -