MotoGP, Luca Marini: "Serve un peso minimo equo tra pilota e moto" - News (Di giovedì 19 maggio 2022) Il problema per chi è alto e più pesante, rispetto agli altri piloti , è il rapporto con la moto. Una problematica quella che riguarda il peso di cui, nel motociclismo, risentono Luca Marini e non ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 19 maggio 2022) Il problema per chi è alto e più pesante, rispetto agli altri piloti , è il rapporto con la. Una problematica quella che riguarda ildi cui, nelciclismo, risentonoe non ...

