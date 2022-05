Mattarella e la guerra in Ucraina: “C’è libertà se ne godono tutti” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Se “un Paese più forte e più grande pretende con la violenza delle armi e con la forza di imporre le proprie scelte ad un Paese confinante molto meno grande e molto meno forte”, non si possono “chiudere gli occhi” e occorre “impegnarsi perché venga ripristinato il diritto internazionale”, perchè “la libertà non è divisibile, né socialmente né territorialmente, si ottiene pienamente soltanto se ne godono anche gli altri, si realizza insieme a quella degli altri. Non c’è libertà piena se gli altri ne sono privi”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a sottolineare la necessità di fermare la guerra in Ucraina, ma tenendo ben presente che c’è un Paese che ha aggredito ed un altro che è stato aggredito e ricordando regole e valori che sono alla base della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Se “un Paese più forte e più grande pretende con la violenza delle armi e con la forza di imporre le proprie scelte ad un Paese confinante molto meno grande e molto meno forte”, non si possono “chiudere gli occhi” e occorre “impegnarsi perché venga ripristinato il diritto internazionale”, perchè “lanon è divisibile, né socialmente né territorialmente, si ottiene pienamente soltanto se neanche gli altri, si realizza insieme a quella degli altri. Non c’èpiena se gli altri ne sono privi”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, torna a sottolineare la necessità di fermare lain, ma tenendo ben presente che c’è un Paese che ha aggredito ed un altro che è stato aggredito e ricordando regole e valori che sono alla base della ...

