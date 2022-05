Matic saluta il Manchester United: «Grazie, i Red Devils torneranno» (Di giovedì 19 maggio 2022) . Il messaggio del centrocampista Nemanja Matic ha dato il suo addio al Manchester United (sul giocatore è vivo l’interesse della Roma). Queste le parole del centrocampista serbo ai canali ufficiali del club inglese: «Voglio solo dire Grazie per il fantastico supporto. So che abbiamo avuto un paio di stagioni difficili, ma voglio solo che i tifosi sappiano che, sul campo di allenamento, stiamo facendo del nostro meglio e lo United tornerà, di sicuro. Ci vorrà del tempo, ma lo United tornerà. Continuate a supportare la squadra e rimanete uniti. Penso che i tifosi riconoscano quello che sto facendo in campo. Inoltre, fuori dal campo, cerco di essere un esempio. Ho cercato di essere un giocatore del Manchester United non solo in campo ma anche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . Il messaggio del centrocampista Nemanjaha dato il suo addio al(sul giocatore è vivo l’interesse della Roma). Queste le parole del centrocampista serbo ai canali ufficiali del club inglese: «Voglio solo direper il fantastico supporto. So che abbiamo avuto un paio di stagioni difficili, ma voglio solo che i tifosi sappiano che, sul campo di allenamento, stiamo facendo del nostro meglio e lotornerà, di sicuro. Ci vorrà del tempo, ma lotornerà. Continuate a supportare la squadra e rimanete uniti. Penso che i tifosi riconoscano quello che sto facendo in campo. Inoltre, fuori dal campo, cerco di essere un esempio. Ho cercato di essere un giocatore delnon solo in campo ma anche ...

Advertising

TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Matic saluta il Manchester United: Mourinho prova l’assalto ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - CalcioOggi : Calciomercato Roma, Matic saluta il Manchester United: “Grazie per il vostro supporto” - RomaNews - g_iallorossi : Nemanja #Matic saluta lo United. Ora Mou lo vuole a Roma. - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Matic saluta lo “United”: “Grazie per il supporto” - PagineRomaniste : Matic saluta il Manchester United: 'Grazie per il supporto' #ASRoma #Calciomercato -