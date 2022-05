Lavoro, Inps: in primi 2 mesi +265mila posti (Di giovedì 19 maggio 2022) Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di Lavoro privati, nel corso dei primi due mesi del 2022 sono state 1.208.000, registrando una forte crescita rispetto alle 863.000 dello stesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori diprivati, nel corso deiduedel 2022 sono state 1.208.000, registrando una forte crescita rispetto alle 863.000 dello stesso ...

