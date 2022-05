L’Aquila, auto in un asilo. Morto un bimbo di 4 anni, feriti altri 5 (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Aquila, auto si schianta in un asilo. Morto un bimbo di 4 anni, feriti altri 5. Una bambina trasferita al Gemelli di Roma grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, 18 maggio, in un asilo delL’Aquila. Una macchia, fuori controllo, è piombata nel giardino di un asilo e ha travolto il cancello investendo i bambini che giocavano. altri 5 bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sono feriti. Di questi, scrive il Corriere della Sera: “Un bambino, con trauma toracico, è in arrivo al Bambino Gesù; due bambine sono attualmente ricoverate al Policlinico Gemelli, sempre a Roma: una, di 4 anni, è stabile e allo stato non è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022)si schianta in unundi 45. Una bambina trasferita al Gemelli di Roma grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, 18 maggio, in undel. Una macchia, fuori controllo, è piombata nel giardino di une ha travolto il cancello investendo i bambini che giocavano.5 bambini, di età compresa tra i 3 e i 5, sono. Di questi, scrive il Corriere della Sera: “Un bambino, con trauma toracico, è in arrivo al Bambino Gesù; due bambine sono attualmente ricoverate al Policlinico Gemelli, sempre a Roma: una, di 4, è stabile e allo stato non è ...

