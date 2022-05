Gli Zen Circus in tour: ecco le prime date estive (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il successo del tour nei club, per i Zen Circus è tempo di tornare sui palchi e lo faranno nei principali festival estivi: ecco le prime date Dopo il successo del tour nei club, per i Zen Circus è tempo di tornare sui palchi e lo faranno nei principali festival estivi. prime date confermate 18 giugno Palermo – Palermo Festival 24 giugno Bergamo – NXT Station 02 luglio Pisa – Giardino Scotto 13 luglio Prato – Centro Pecci Summer Live 2022 14 luglio Padova – Sherwood Festival 16 luglio Taranto – Cinzella Festival 21 luglio Roma – Villa Ada Festival 24 luglio Cassano Magnago (VA) – Woodoo Fest 25 luglio Treviso – Suoni di Marca Festival 13 agosto Pineto (TE) – Pinetnie Moderne 2022 20 agosto Tonale – Ponte di Legno (TN) – Water Music ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il successo delnei club, per i Zenè tempo di tornare sui palchi e lo faranno nei principali festival estivi:leDopo il successo delnei club, per i Zenè tempo di tornare sui palchi e lo faranno nei principali festival estivi.confermate 18 giugno Palermo – Palermo Festival 24 giugno Bergamo – NXT Station 02 luglio Pisa – Giardino Scotto 13 luglio Prato – Centro Pecci Summer Live 2022 14 luglio Padova – Sherwood Festival 16 luglio Taranto – Cinzella Festival 21 luglio Roma – Villa Ada Festival 24 luglio Cassano Magnago (VA) – Woodoo Fest 25 luglio Treviso – Suoni di Marca Festival 13 agosto Pineto (TE) – Pinetnie Moderne 2022 20 agosto Tonale – Ponte di Legno (TN) – Water Music ...

Advertising

zen_e_serena : il fatto che per esaltare se stessi bisogna sminuire gli altri mi fa veramente schifo. - peggiodiniente : eugenio in via di gioia: NOI SIAMO GLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA E VENIAMO DA TORINO ?? IL NOSTRO ALBUM ESCE IL 20 MAG… - Reha_zen : @KovalevskyMasha Lo stesso @Ariachetira @La7tv Dopo le 12 è tutto un interrompere gli ospiti per dare la pubblicità… - Reha_zen : RT @KovalevskyMasha: Thread, preparatevi. Ho appena visto la puntata di ieri di Di Martedì sulla La7, conduttore Floris, la cui professiona… - PunkLullaby : Gli Zen fanno un concerto a Pisa e io non sono più a Pisa ?????? -