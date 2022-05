Advertising

Giovann61558912 : @ArmoniosiAccent Che imbecilli ma cosa c'entra il ginnasta russo? - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: La Federazione Internazionale di #Ginnastica ha squalificato per un anno il ginnasta russo Ivan #Kulyak. Si era presentat… - mimmo58zanini : RT @Stefanialove_of: A differenza della violinista russa esclusa che trovo ingiusta, approvo questa decisione della Federazione Internazi… - Stefanialove_of : A differenza della violinista russa esclusa che trovo ingiusta, approvo questa decisione della Federazione Intern… - Luxgraph : Ginnasta russo con la «Z» sul podio: squalificato per un anno dalla Federazione Internazionale #corriere #news #202… -

IlIvan Kuliak, 20 anni , è stato infatti squalificato per un anno per aver indossato il simbolo più vistoso a favore della guerra in Ucraina sul podio durante la Coppa del mondo di ...Il, Ivan Kuliak, è stato squalificato per un anno per aver indossato la lettera 'Z' a sostegno dell'invasione russa dell'Ucraina durante un evento in Qatar a marzo. Il ventenne ha ...Ivan Kuliak si era presentato a marzo a Dohain Coppa del Mondo sul podio delle parallele con la lettera attaccata al petto con accanto un ginnasta ucraino ...Il ginnasta russo Ivan Kuliak, 20 anni, è stato squalificato per un anno per aver indossato un simbolo della guerra in Ucraina sul podio durante la Coppa del mondo di atletica in Qatar lo scorso marzo ...