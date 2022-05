Gigi D’Alessio torna a parlare del figlio LDA e svela una curiosità sul cantante di Amici21 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ospite al Maurizio Costanzo Show, Gigi D’Alessio torna a parlare del figlio Luca – in arte LDA. Ecco cos’ha svelato il cantante Durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo show, Gigi D’Alessio torna a parlare del figlio LDA insieme ai coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il cantate dichiara di essere piacevolmente stupito dai cambiamento del figlio e di aver trovato un nuovo Luca ben diverso dal precedente: “Luca è cambiato radicalmente. Prima avevo un figlio che non aveva idea di come fare un bucato o lavare un pavimento. Oggi Luca lava, cucina, stira, è ordinato! Amici non è solo una scuola in termini professionali, ma anche di vita”. Le ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Ospite al Maurizio Costanzo Show,delLuca – in arte LDA. Ecco cos’hato ilDurante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo show,delLDA insieme ai coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il cantate dichiara di essere piacevolmente stupito dai cambiamento dele di aver trovato un nuovo Luca ben diverso dal precedente: “Luca è cambiato radicalmente. Prima avevo unche non aveva idea di come fare un bucato o lavare un pavimento. Oggi Luca lava, cucina, stira, è ordinato! Amici non è solo una scuola in termini professionali, ma anche di vita”. Le ...

