Franco Morbidelli: "Yamaha? Quando sarò come Fabio potrò chiedere"

Non è stato un buon inizio nel Motomondiale 2022 per Franco Morbidelli. L'italo-brasiliano, nell'ultima gara di Le Mans, ha conquistato un poco onorevole quindicesimo posto e sono appena diciannove i punti racimolati in questo avvio. Nonostante la Yamaha ufficiale. Il centauro ha parlato di questa partenza a rilento spiegando che potrà chiedere qualcosa al team solo dopo aver ripreso a macinare prestazioni convincenti come il compagno di squadra Fabio Quartararo.

Le parole di Franco Morbidelli di Yamaha

Ecco cosa ha detto il compagno di team del campione del mondo Fabio Quartararo dopo la fine della corsa di Le Mans. È un Franco Morbidelli che non può chiedere ...

