Festival “Terra di Libri”, appuntamento domani in Feltrinelli con Marco Marsullo (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Chi l’ha detto che, dopo i trent’anni, gli uomini non hanno paura di restare single? E che l’orologio biologico esiste solo per le donne? A risolvere ogni dubbio sarà lo scrittore napoletano Marco Marsullo con «Tutte le volte che mi sono innamorato» (Feltrinelli), ospite della seconda giornata di Terra di Libri. Festival salesiano della letteratura in Terra di Lavoro domani presso la libreria Feltrinelli di Caserta dalle 18.00. Cesare, maestro elementare napoletano, ha le idee confuse sull’amore. Tanto romantico quanto cervellotico, si nasconde dietro teorie improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un passato di storie sbagliate, incontri surreali, colpi di fulmine e bruschi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Chi l’ha detto che, dopo i trent’anni, gli uomini non hanno paura di restare single? E che l’orologio biologico esiste solo per le donne? A risolvere ogni dubbio sarà lo scrittore napoletanocon «Tutte le volte che mi sono innamorato» (), ospite della seconda giornata didisalesiano della letteratura indi Lavoropresso la libreriadi Caserta dalle 18.00. Cesare, maestro elementare napoletano, ha le idee confuse sull’amore. Tanto romantico quanto cervellotico, si nasconde dietro teorie improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un passato di storie sbagliate, incontri surreali, colpi di fulmine e bruschi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Festival 'Terra di Libri', appuntamento domani in #Feltrinelli con Marco Marsullo ** - AppiaPolis : New post (FESTIVAL 'TERRA DI LIBRI', APPUNTAMENTO DOMANI IN FELTRINELLI CON MARCO MARSULLO) has been published on A… - Lorenzo_Spurio : RT @AssEuterpe: La prima edizione del Mixdown Festival si terrà dal 1 Luglio al 11 Settembre 2022 all'Arcobaleno Beach di Apiro (Lago di Ca… - questdecisione : RT @MarioNegriIRCCS: Sabato 21 Maggio si terrà l’VIII edizione del Festival Internazionale dei Depuratori. L’Istituto di Ricerche Farmacolo… - AssEuterpe : La prima edizione del Mixdown Festival si terrà dal 1 Luglio al 11 Settembre 2022 all'Arcobaleno Beach di Apiro (La… -