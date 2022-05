Fabio Ridolfi, il Comitato Etico Regione Marche dà il via libera al suicidio assistito (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’appello, disperato, lanciato grazie ad un video diffuso sui social dall’associazione Luca Coscioni, oggi per Fabio Ridolfi è arrivata quella notizia che vale anni di sofferenze, di dolore, di parole inascoltate: il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino) da 18 anni immobilizzato a letto per una patologia irreversibile (la rottura dell’arteria basilare) “rientra nei parametri stabiliti dalla Consulta nella sentenza Cappato-Dj Fabo per potere accedere all’aiuto medico alla morte“, secondo il parere del Comitato Etico Regione Marche. Il parere bloccato Un fermo immagine del video appello di Fabio Ridolfi, tetraplegico da 18 anni, che chiede l’accesso a suicidio assistito A renderlo noto è la stessa Coscioni, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo l’appello, disperato, lanciato grazie ad un video diffuso sui social dall’associazione Luca Coscioni, oggi perè arrivata quella notizia che vale anni di sofferenze, di dolore, di parole inascoltate: il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino) da 18 anni immobilizzato a letto per una patologia irreversibile (la rottura dell’arteria basilare) “rientra nei parametri stabiliti dalla Consulta nella sentenza Cappato-Dj Fabo per potere accedere all’aiuto medico alla morte“, secondo il parere del. Il parere bloccato Un fermo immagine del video appello di, tetraplegico da 18 anni, che chiede l’accesso aA renderlo noto è la stessa Coscioni, ...

