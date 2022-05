Decathlon apre in centro a Milano il primo negozio formato City

(Di giovedì 19 maggio 2022) A giugno l’inaugurazione del conceptin corso Buenos Aires. Nuovo store importante tassello dello sviluppo diItaliaItalia è in continua evoluzione, seguendo i criteri portanti di sostenibilità e accessibilità. Lo dimostrando un punto vendita nella nota via dello shopping milanese, il 7^ della città, realizzando il nuovo concetto didi prossimità.Baires aprirà le sue porte per la prima volta il 16 giugno nell’edificio appena restaurato delle Corti di Baires offrendo 1200 metri quadrati di sport, attraverso un layout appositamente studiato per il. “Il format che ci apprestiamo a inaugurare, risponde alla necessità di avvicinarci ancora di più agli sportivi e ...

Advertising

Napolike

un nuovo punto vendita a Napoli. La nuova apertura è prevista a Fuorigrotta, presso il centro commerciale 'Azzurro' in via Cintia. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del ...... adesso per un problema di materiali ci viene detto che non si. Stiamo parlando di un bene ... C'erano altre vie per portarea Lecco. Si era invece parlato di un'officina per le e - bike ... Decathlon apre a Napoli, ecco dove sarà il nuovo negozio sportivo Il nuovo punto di ritrovo per gli sportivi e le sportive napoletane di sviluppa su una superficie di 927 mq, all’interno del CC Azzurro ...Una grande kermesse tutta dedicata allo sport anima il Porto Antico di Genova da venerdì 20 a domenica 22 maggio, con 90 discipline da provare, tre palchi per gli eventi e tante possibilità di metters ...