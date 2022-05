De Laurentiis-Mertens, prove di rinnovo: la situazione e le ultime novità! (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra il Napoli, la città e Mertens sappiamo che c’è un rapporto viscerale ed un legame embrionale nonostante Dries non sia propriamente nato alle pendici del Vesuvio. Nonostante questo il belga ha tutte le intenzioni a che la sua storia d’amore quasi decennale con il Napoli possa proseguire quanto più a lungo possibile. Molto spesso tuttavia le intenzioni non coincidono con quella che poi è la realtà dei fatti. Mertens rinnovo NapoliIl Mattino di oggi spiega come la situazione rinnovo tra Mertens ed il Napoli abbia subito un cambiamento nelle ultime ore, spiegando come sia De Laurentiis, sia il folletto belga, non abbiano alcuna intenzione di portare alle lunghe questa situazione, la qual cosa fa filtrare pessimismo su un esito ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra il Napoli, la città esappiamo che c’è un rapporto viscerale ed un legame embrionale nonostante Dries non sia propriamente nato alle pendici del Vesuvio. Nonostante questo il belga ha tutte le intenzioni a che la sua storia d’amore quasi decennale con il Napoli possa proseguire quanto più a lungo possibile. Molto spesso tuttavia le intenzioni non coincidono con quella che poi è la realtà dei fatti.NapoliIl Mattino di oggi spiega come latraed il Napoli abbia subito un cambiamento nelleore, spiegando come sia De, sia il folletto belga, non abbiano alcuna intenzione di portare alle lunghe questa, la qual cosa fa filtrare pessimismo su un esito ...

