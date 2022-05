Covid | il monitoraggio Gimbe | calano nuovi casi | ricoveri e decessi «Rischioso aspettare l’autunno per la quarta dose ai fragili»

(Di giovedì 19 maggio 2022) Continua a scendere il numero didiin Italia, così come quello deie dei. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Fondazionerelativo alla settimana 11-17 maggio, che registra però un rallentamento nella discesa dei. Se una settimana fa il dato sul numero di contagi settimanali scendeva del 27,5 per cento (286.350, ndr), nell’ultima rilevazione della Fondazione si registra una frenata del calo dei contagi, che diminuiscono del 14,8 per cento, con 243.932segnalati nell’arco degli ultimi sette giorni, con una media mobile settimanale di 35 milaal giorno. Diminuiscono anche idel 9,4 ...

