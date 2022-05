Concerto per la fratellanza all’Abbazia di San Salvatore Telesino (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Domani, venerdi 20 maggio alle ore 20:00, nell’Abbazia benedettina del Santo Salvatore di San Salvatore Telesino si terrà un Concerto per la fratellanza organizzato dalla Scuola di formazione teologico pastorale e dalla Scuola diocesana di impegno socio-politico a conclusione dell’anno formativo. “Il desiderio è quello di ascoltare insieme brani, tratti sia dal repertorio della musica classica che dal repertorio della musica contemporanea, che ci portino un concreto messaggio di pace e ci invitino a condannare la guerra in tutte le sue manifestazioni. Il linguaggio dell’arte e della musica accomuna tutti gli uomini; speriamo davvero che questo evento riesca a contribuire a rendere più unita la nostra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Domani, venerdi 20 maggio alle ore 20:00, nell’Abbazia benedettina del Santodi Sansi terrà unper laorganizzato dalla Scuola di formazione teologico pastorale e dalla Scuola diocesana di impegno socio-politico a conclusione dell’anno formativo. “Il desiderio è quello di ascoltare insieme brani, tratti sia dal repertorio della musica classica che dal repertorio della musica contemporanea, che ci portino un concreto messaggio di pace e ci invitino a condannare la guerra in tutte le sue manifestazioni. Il linguaggio dell’arte e della musica accomuna tutti gli uomini; speriamo davvero che questo evento riesca a contribuire a rendere più unita la nostra ...

