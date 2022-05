Allegri trova il suo attaccante: “Segna 50 gol” e ha dominato l’Europa (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juventus, lo sappiamo benissimo, ha bisogno di un attaccante dal mercato estivo; Allegri sembra aver individuato il profilo giusto. Una stagione iniziata con aspettative importanti e chiusa senza nessun trofeo vinto; la Juventus, il prossimo anno, deve tornare ai vertici del campionato italiano ma per farlo ci sarà bisogno di un mercato veramente importante. Tra i reparti da rinforzare ci sta, senza nessun dubbio, quello offensivo dove serve un partner d’attacco per Dusan Vlahovic. Diversi i nomi monitorati dalla Juventus con Allegri che sembra aver individuato il profilo giusto per il suo sistema di gioco. LaPresseStiamo parlando di un centravanti forte fisicamente, con importanti qualità tecniche e la possibilità di ricoprire non solo il ruolo di prima punta ma anche quello di attaccante esterno; il giocatore in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) La Juventus, lo sappiamo benissimo, ha bisogno di undal mercato estivo;sembra aver individuato il profilo giusto. Una stagione iniziata con aspettative importanti e chiusa senza nessun trofeo vinto; la Juventus, il prossimo anno, deve tornare ai vertici del campionato italiano ma per farlo ci sarà bisogno di un mercato veramente importante. Tra i reparti da rinforzare ci sta, senza nessun dubbio, quello offensivo dove serve un partner d’attacco per Dusan Vlahovic. Diversi i nomi monitorati dalla Juventus conche sembra aver individuato il profilo giusto per il suo sistema di gioco. LaPresseStiamo parlando di un centravanti forte fisicamente, con importanti qualità tecniche e la possibilità di ricoprire non solo il ruolo di prima punta ma anche quello diesterno; il giocatore in ...

