Viceministro Morelli a Palermo per fare il punto sulle infrastrutture cittadine (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Tappa a Palermo oggi per il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. Dopo l'incontro con i vertici della Direzione marittima e con il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, per fare il punto sugli investimenti infrastrutturali che interessano la città e il suo porto, e un sopralluogo al nuovo terminal crocieristico, il Viceministro si sposterà sul ponte Corleone e sul ponte Oreto. Ad accompagnarlo nelle due visite alle importanti infrastrutture viarie palermitane sarà il capogruppo della Lega-Prima l'Italia al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, insieme ai consiglieri comunali del partito di Salvini, Marianna Caronia, Alessandro Anello ...

