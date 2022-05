Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming" (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'incontro con Tom Cruise a Cannes 2022, in cui l'attore ha parlato della sua carriera e del suo amore per il cinema. Arrivato alla Kermesse francese per presentare Top Gun: Maverick, attesissimo sequel del cult del 1986, Tom Cruise viene accolto dagli applausi scroscianti del pubblico, pronto a ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua carriera in una lunga intervista fissata per la seconda giornata del Festival di Cannes 2022. Sorridente e più in forma che mai, il divo hollywoodiano apre la lunga conversazione che lo vede protagonista parlando del suo amore per il cinema, nato fin da quando era ancora giovanissimo: "Mi ricordo quando ero un bambino di soli quattro anni, con il sogno di voler vivere delle avventure, mi … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'incontro con Tom, in cui l'attore ha parlato della sua carriera e del suo amore per il cinema. Arrivato alla Kermesse francese per presentare Top Gun:, attesissimo sequel del cult del 1986, Tomviene accolto dagli applausi scroscianti del pubblico, pronto a ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua carriera in una lunga intervista fissata per la seconda giornata del Festival di. Sorridente e più in forma che mai, il divo hollywoodiano apre la lunga conversazione che lo vede protagonista parlando del suo amore per il cinema, nato fin da quando era ancora giovanissimo: "Mi ricordo quando ero un bambino di soli quattro anni, con il sogno di voler vivere delle avventure, mi …

