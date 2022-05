Spezia, tutto fatto per il rinnovo di Ferrer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo Spezia conferma il suo terzino Salva Ferrer e lo blocca fino al 2025: con il mercato bloccato gli aquilotti stanno confermando alcuni dei giocatori più importanti Con il mercato bloccato lo Spezia pensa a confermare i giocatori importanti della rosa. Gli aquilotti hanno blindato il terzino Salva Ferrer, uno degli artefici delle ottime stagioni dei bianconeri tra B e A. Ferrer ha firmato un contratto che lo legherà al club ligure fino al 2025. tutto fatto dunque per il rinnovo, anche se il comunicato arriverà nelle prossime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Loconferma il suo terzino Salvae lo blocca fino al 2025: con il mercato bloccato gli aquilotti stanno confermando alcuni dei giocatori più importanti Con il mercato bloccato lopensa a confermare i giocatori importanti della rosa. Gli aquilotti hanno blindato il terzino Salva, uno degli artefici delle ottime stagioni dei bianconeri tra B e A.ha firmato un contratto che lo legherà al club ligure fino al 2025.dunque per il, anche se il comunicato arriverà nelle prossime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

