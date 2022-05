Roma-Feyenoord anche allo stadio Olimpico: ecco biglietti e prezzi (Di mercoledì 18 maggio 2022) “La nostra voce sarà all’Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa“. Si apre così il comunicato con cui il club giallorosso annuncia l’apertura dello stadio Olimpico in occasione della finale di Conference League 2021/2022 contro il Feyenoord, in programma appunto il 25 maggio a Tirana. L’iniziativa avrà anche fini benefici: una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”. “Nello specifico – spiega la Roma nella nota –, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l’acquisto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) “La nostra voce sarà all’se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare lanella nostra casa“. Si apre così il comunicato con cui il club girosso annuncia l’apertura delloin occasione della finale di Conference League 2021/2022 contro il, in programma appunto il 25 maggio a Tirana. L’iniziativa avràfini benefici: una parte del ricavato della vendita deicontribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”. “Nello specifico – spiega lanella nota –, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l’acquisto ...

