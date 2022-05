Quando inizia e finisce il calciomercato 2022 in Italia: le date ufficiali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono state comunicate le date di apertura e di chiusura delle prossime sessioni di calciomercato, estiva ed invernale. In Serie A, B e C il calciomercato inizierà come di consueto il 1 luglio. Da questa data, le squadre Italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata 2022/2023. L’inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid. Logo Serie A, date calciomercato (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images) La chiusura, invece, è fissata per giovedì 1 settembre, giorno fissato anche da Inghilterra e Francia. Chiusura di solito alle 20 (orario non ancora confermato) per gli ultimi acquisti. Il calciomercato invernale 2023 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono state comunicate ledi apertura e di chiusura delle prossime sessioni di, estiva ed invernale. In Serie A, B e C ilinizierà come di consueto il 1 luglio. Da questa data, le squadrene potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata/2023. L’inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid. Logo Serie A,(Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images) La chiusura, invece, è fissata per giovedì 1 settembre, giorno fissato anche da Inghilterra e Francia. Chiusura di solito alle 20 (orario non ancora confermato) per gli ultimi acquisti. Ilinvernale 2023 ...

Advertising

borghi_claudio : @Mary_Cric C'è eccesso di mortalità? SÌ C'era quando c'era solo il covid? NO Inizia a verificarsi in contemporanea… - _pinzillacchera : @RamonaKnowsBest Vale anche quando lui entra in gruppi random di telegram e inizia a chattare con sconosciute? - ALMAI2015 : RT @Gazzetta_it: Lega di A e Figc, scontro sull'indice di liquidità. Decise le date del #calciomercato - Gazzetta_it : Lega di A e Figc, scontro sull'indice di liquidità. Decise le date del #calciomercato - Francescaeffe3 : @Ntonio71 No assolutamente non sono d’accordo a me infastidisce proprio non lascia parlare aggredisce, offende …. q… -