Pisa-Benevento, niente vendita online per il settore ospiti: info e prezzi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa società Pisa Sporting Club 1909 ha reso noto quest’oggi che la vendita dei tagliandi validi per il settore ospiti della gara playoff Pisa-Benevento, in programma il giorno 21 maggio alle ore 18 presso l’Arena Garibaldi-Stadio Anconetani, come da disposizione del G.O.S. di Pisa, verrà effettuata presso i soli punti vendita fisici di Benevento e provincia, e solo per i residenti nella Regione Campania. Dunque nessuna vendita online. La vendita cesserà per il settore ospiti alle ore 19.00 di venerdì 20/05/2022. Il prezzo del biglietto del settore ospiti (Curva Sud) è di € 15,00 compreso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa societàSporting Club 1909 ha reso noto quest’oggi che ladei tagliandi validi per ildella gara playoff, in programma il giorno 21 maggio alle ore 18 presso l’Arena Garibaldi-Stadio Anconetani, come da disposizione del G.O.S. di, verrà effettuata presso i soli puntifisici die provincia, e solo per i residenti nella Regione Campania. Dunque nessuna. Lacesserà per ilalle ore 19.00 di venerdì 20/05/2022. Il prezzo del biglietto del(Curva Sud) è di € 15,00 compreso ...

