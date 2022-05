Non funziona neanche la app, niente vaccini, tamponi e visite nel Lazio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è di nuovo in gran «forma» la piattaforma informatica della Regione Lazio. Dopo alcuni giorni di disagi riscontrati dall'utenza in rete, infatti, ieri LazioCrea ha comunicato che «a causa di problemi tecnici sulla piattaforma di prenotazioni per i vaccini anti covid19 e i tamponi drive in, il sistema potrebbe avere dei rallentamenti. Si sta lavorando per risolvere tempestivamente il problema. Si ricorda che gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino anti covid19 sono anche ad accesso libero senza prenotazione. Ci scusiamo per eventuali disagi» ha scritto la Regione sui suoi canali social. Nei quali è subito divampata la protesta dei cittadini: «Già da ieri non funzionava!!», ha tenuto a precisare Gaia Fratini. «Siete sempre pieni di problemi che paghiamo noi sulla nostra pelle!!! Il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non è di nuovo in gran «forma» la piattaforma informatica della Regione. Dopo alcuni giorni di disagi riscontrati dall'utenza in rete, infatti, ieriCrea ha comunicato che «a causa di problemi tecnici sulla piattaforma di prenotazioni per ianti covid19 e idrive in, il sistema potrebbe avere dei rallentamenti. Si sta lavorando per risolvere tempestivamente il problema. Si ricorda che gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino anti covid19 sono anche ad accesso libero senza prenotazione. Ci scusiamo per eventuali disagi» ha scritto la Regione sui suoi canali social. Nei quali è subito divampata la protesta dei cittadini: «Già da ieri nonva!!», ha tenuto a precisare Gaia Fratini. «Siete sempre pieni di problemi che paghiamo noi sulla nostra pelle!!! Il ...

AlfredoPedulla : Una preghiera: stop con #Perisic. Funziona sempre così: offerta 4,5 a stagione e non 3. Nessun accordo, nessuna fir… - reportrai3 : Il vetro cavo che oggi produciamo in Italia non basta a coprire il fabbisogno. #Report è andato in Lituania a veder… - GiovaQuez : Orsini in loop: 'Abbiamo inviato armi, affondato una nave russa e i russi hanno letteralmente SVENTRATO Mariupol a… - aletto78 : RT @maurizioperuzz7: @Mov5Stelle Dovreste essere più chiari: “Non della maggioranza ma del 12,6%(in calo) degli italiani “! #Conte col suo… - artvhazza : @settemari @s3rkanbolat_ @laprofsanti la sua osservazione da insegnante punto uno è di parte, punto due non è quell… -