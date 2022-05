Mazzata per Inzaghi: Inter, accade a pochi giorni dalla Sampdoria (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre si pianifica già la prossima stagione, l’Inter va verso un finale amaro del rapporto professionale col calciatore croato. Da mesi l’Inter dialoga con Ivan Perisic, immaginando un rinnovo contrattuale, ma alla fine non ha ancora presentato un piano concreto per trattenerlo. Un atteggiamento che il giocatore e il suo entourage non hanno apprezzato, considerata l’importanza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre si pianifica già la prossima stagione, l’va verso un finale amaro del rapporto professionale col calciatore croato. Da mesi l’dialoga con Ivan Perisic, immaginando un rinnovo contrattuale, ma alla fine non ha ancora presentato un piano concreto per trattenerlo. Un atteggiamento che il giocatore e il suo entourage non hanno apprezzato, considerata l’importanza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

antobon2 : RT @JohannesBuckler: Lui, quello che ha fatto anche cose buone, era piuttosto contrariato per le continue delusioni e i ripetuti rovesci de… - zazoomblog : Che mazzata per Nathaly Caldonazzo! Neppure dopo il Gf si sono placati gli animi - #mazzata #Nathaly #Caldonazzo! - GruwFrequency : RT @rprat75: Mazzata per i Celtics, prima di Gara 1 contro Miami - rprat75 : Mazzata per i Celtics, prima di Gara 1 contro Miami - bball_evo : NBA PLAYOFFS ?????? - Mazzata Celtics! Al Horford (protocollo Covid) e Marcus Smart (distorsione piede) sono OUT per l… -