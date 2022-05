Lecco | il poliziotto a processo per aver terminato la giornata di lavoro un quarto d’ora prima

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato aperto un fascicolo per truffa sull’agente con 40 anni di servizio alle Volanti:”«Non voglio questa macchia sulla mia carriera» «Mi sono opposto alla richiesta di archiviazione perché dopo 40 anni di servizio non potevo andare in pensione con quest’ombra sulla mia carriera. Posso e voglio dimostrare la mia innocenza». ANSA/Polizia di StatoAmarezza nelle parole di un ex agente di Polizia residente a Ballabio, ora in pensione ma all’epoca dei fatti in servizio alla Questura di. L’ uomo ha deciso di opporsi all’archiviazione del suo caso chiesta dalla Procura della Repubblica a proposito di una presunta truffa del “valore” di 19 euro. L’ex agente, 61enne, si è dunque presentato in aula avanti il giudice Martina Beggio per difendersi dalla segnalazione secondo la quale nel 2019 l’uomo avrebbe chiuso in anticipo di un...