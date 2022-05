L' auto piomba sui bimbi che giocano | un morto all' asilo

Advertising

I piccoli stavano giocando nel cortile quando l'all'improvviso è piombata dentro la scuola travolgendoli. Sul posto il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco dell'Aquila e l'ambulanza ...Secondo le prime indiscrezioni pare che l'abbia investito in tutto cinque bambini di cui quattro in condizioni stabili mentre il quinto, che era stato portato in codice rosso, non ce l'ha fatta ...L'AQUILA. Un'auto ha sfondato la recinzione del giardino dell'asilo di Pile-Primo Maggio a L'Aquila ed è piombata su un gruppo di bambini che stavano giocando. Quattro sono rimasti feriti, uno in modo ...Grave incidente a L'Aquila dove un'automobile è finita nel giardino di una scuola dell'infanzia travolgendo i bambini che stavano giocando ...