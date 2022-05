L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino (Di mercoledì 18 maggio 2022) cinque bambini, dai tre ai cinque anni, sono stati travolti da un’auto che ha sfondato la recinzione esterna della scuola dell’infanzia “1° maggio” a Pile, frazione di L’Aquila. Secondo una prima ricostruzione, verso le 14:30 di mercoledì la vettura – parcheggiata in discesa vicino all’asilo – si è sfrenata e dopo una corsa di venti metri è piombata sui piccoli, che stavano giocando nel giardino dell’asilo in via Salaria antica est. Quattro di loro sono stati trasportati in ospedale, mentre il quinto è ancora sul posto, soccorso dai medici giunti sul luogo dell’incidente insieme ai Vigili del fuoco e all’elisoccorso del 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), dai tre aianni, sono stati travolti da un’che hato la recinzione esterna della scuola dell’infanzia “1° maggio” a Pile, frazione di. Secondo una prima ricostruzione, verso le 14:30 di mercoledì la vettura – parcheggiata in discesa vicino all’– si è sfrenata e dopo una corsa di venti metri è piombata sui piccoli, che stavano giocando neldell’in via Salaria antica est. Quattro di loro sono stati trasportati in ospedale, mentre il quinto è ancora sul posto, soccorso dai medici giunti sul luogo dell’incidente insieme ai Vigili del fuoco e all’elisoccorso del 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

