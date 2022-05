La terra trema due volte nella notte in provincia di Campobasso: gente in strada (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tanta paura nella notte in Molise. La terra ha tremato in provincia di Campobasso. Gli strumenti dell’Ingv hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.7 a 2 chilometri da Sant’Elia a Pianisi, alle 4:58, ad una profondità di 25 chilometri. Più forte la scossa dell’1:49, magnitudo 3.7 con epicentro a un chilometro da Pietracatella ad una profondità di 22 chilometri. Sono molte le persone che, nonostante fosse notte, si sono riversate in strada. Allertate le squadre dei vigili del fuoco dopo numerose telefonate allarmate. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tanta paurain Molise. Lahato indi. Gli strumenti dell’Ingv hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.7 a 2 chilometri da Sant’Elia a Pianisi, alle 4:58, ad una profondità di 25 chilometri. Più forte la scossa dell’1:49, magnitudo 3.7 con epicentro a un chilometro da Pietracatella ad una profondità di 22 chilometri. Sono molte le persone che, nonostante fosse, si sono riversate in. Allertate le squadre dei vigili del fuoco dopo numerose telefonate allarmate. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

