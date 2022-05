Jannik Sinner, parla il nuovo coach Simone Vagnozzi: “È come una F1” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la prova abbastanza positiva di Roma, con il giovane tennista italiano che si è arreso Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner si appresta a vivere il torneo parigino dei Roland Garros. Sul passato, presente e futuro dell’altoatesino si è espresso Simone Vagnozzi, il suo nuovo coach. Le dichiarazioni di Simone Vagnozzi, nuovo allenatore di Jannik Sinner: “A Parigi ci saremo” Ecco le parole del nuovo coach dell’altoatesino riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sicuramente positive. Siamo contenti di com’è andato il torneo. Jannik mi è piaciuto per come ha affrontato il match con Fognini, sicuramente non facile, e anche con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la prova abbastanza positiva di Roma, con il giovane tennista italiano che si è arreso Stefanos Tsitsipas,si appresta a vivere il torneo parigino dei Roland Garros. Sul passato, presente e futuro dell’altoatesino si è espresso, il suo. Le dichiarazioni diallenatore di: “A Parigi ci saremo” Ecco le parole deldell’altoatesino riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sicuramente positive. Siamo contenti di com’è andato il torneo.mi è piaciuto perha affrontato il match con Fognini, sicuramente non facile, e anche con ...

