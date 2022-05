Ilona Staller, la proposta a Putin: “Una notte di sesso in cambio della pace” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche Ilona Staller si è voluta unire all’appello di pace in Ucraina di moltissimi altri vip e sul suo account Instagram, l’ex attrice hard, ha fatto una personalissima proposta al leader russo Vladimir Putin. Vi raccomandiamo... Il dietro-front di Olga Plachina dopo le parole pro-Putin: "Sono per la pace" Al suo rientro dall’esperienza in Honduras, dove ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller ha fatto un appello al presidente della Russia, invocando la pace per il popolo ucraino e russo: “Il mio messaggio di pace, contro la guerra e per il presidente russo Vladimir Putin. Mi offro ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anchesi è voluta unire all’appello diin Ucraina di moltissimi altri vip e sul suo account Instagram, l’ex attrice hard, ha fatto una personalissimaal leader russo Vladimir. Vi raccomandiamo... Il dietro-front di Olga Plachina dopo le parole pro-: "Sono per la" Al suo rientro dall’esperienza in Honduras, dove ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi 2022,ha fatto un appello al presidenteRussia, invocando laper il popolo ucraino e russo: “Il mio messaggio di, contro la guerra e per il presidente russo Vladimir. Mi offro ...

